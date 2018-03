Lysbakken: Kurderne sviktes av vestlige allierte – Norge må på banen

NTB utenriks

– Den tyrkiske aggresjonen mot Afrin er ekstremt alvorlig og trolig i strid med folkeretten. Nå må Norge få NATO til å si at dette angrepet mot kurderne ikke er akseptabelt, sier Lysbakken i en epost til NTB.

– Dette er et angrep fra Tyrkia rettet mot kurdere. Kurderne var en av de viktigste allierte i kampen mot IS, men sviktes nå av vestlige allierte, sier SV-lederen videre.

SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård kommer til å ta opp saken i Stortingets spørretime neste uke. Der vil han spørre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hun mener angrepet bryter med folkeretten, og om hun vil ta et initiativ i NATO for å stanse det.

Søndag ble det meldt at tyrkisk-ledede styrker har full kontroll over Afrin by etter en to måneder lang offensiv. 200.000 innbyggere skal de siste dagene være drevet på flukt fra området, som til nå har vært kontrollert av den syriskkurdiske YPG-militsen.

