Kurdisk politiker erkjenner at kurdisk milits har forlatt Afrin by

NTB utenriks

Salih Muslim fra Partiet for en demokratisk union (PYD) sendte søndag ut en twitter-melding der det står at tilbaketrekkingen fra Afrin ikke betyr at den kurdiske YPG-militsen har gitt opp.

– Kampen vil fortsette, og det kurdiske folket vil fortsette å forsvare seg selv, skriver Muslim, som bor i eksil i Europa.

Tyrkia meldte søndag at tyrkisk-ledede styrker har full kontroll over byen etter en to måneder lang offensiv.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at enkelte kurdiske krigere nektet å trekke seg ut og fortsatte å kjempe mot tyrkisk-støttede styrker i enkelte lommer av byen.

Det er tidligere meldt at rundt 200.000 mennesker har flyktet fra den kurdiskdominerte byen. Også søndag ble det meldt at sivile forlot byen etter at tyrkisk-støttede opprørere hadde tatt kontroll.

