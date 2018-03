NTB utenriks

2.964 av representantene i Folkekongressen i stemte for gjenvalg av Li. Kun to stemte imot.

Dagen før ble landets president Xi Jinping enstemmig valgt til en ny presidentperiode. Xi ble valgt uten så mye som en blank stemme. Denne avstemningen kom få dager etter at grensen for hvor mange perioder presidenten kan sitte ble fjernet av det kinesiske parlamentet, noe som banet vei for at Xi fortsette i embetet lang tid framover.

