Eksperter fra OPCW til Storbritannia

NTB utenriks

Det opplyser utenriksminister Boris Johnson til Sky News.

Ekspertene kommer drøyt to uker etter at den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

De vil innlede en egen etterforskning, der det blant annet vil bli tatt prøver som skal sendes inn for en grundigere analyse. Undersøkelsen er ventet å ta to uker.

Britiske myndigheter har fastslått at de to er blitt utsatt for nervegiften Novitsjok, som i sin tid ble utviklet av Sovjetunionen. de har også lagt skylden på russiske myndigheter, og saken har ført til diplomatisk krise mellom de to landene.

(©NTB)