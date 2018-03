Eksperter fra OPCW skal forsøke å finne svar etter giftangrepet i Storbritannia 

NTB utenriks

Det opplyser utenriksminister Boris Johnson til Sky News.

Ekspertene kommer drøyt to uker etter at den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

De vil innlede en egen etterforskning, der det blant annet vil bli tatt prøver som skal sendes inn for en grundigere analyse. Undersøkelsen er ventet å ta to uker.

Nye anklager mot Russland

Britiske myndigheter har fastslått at de to er blitt utsatt for nervegiften Novitsjok, som i sin tid ble utviklet av Sovjetunionen. De har også lagt skylden på russiske myndigheter, og saken har ført til diplomatisk krise mellom de to landene.

Johnson kom med ytterligere anklager mot Russland søndag.

–Vi har bevis for at Russland i løpet av de siste ti årene ikke bare har sett nærmere på hvordan nervegift kan brukes til attentater, men også for at de har laget og bygget opp lagre av Novitsjok, sier den britiske utenriksministeren til BBC.

Russland nekter

Russland har på sin side nektet for at de har vært involvert, og har pekt på Sverige, Slovakia, Storbritannia eller Tsjekkia som mulige kilder til nervegiften.

I et lengre intervju med Sky News fredag hevdet den russiske ambassadøren til Nederland, Alexander Sjulgin, at Russland har destruert alle sine kjemiske våpen.

–I fjor fullførte vi destrueringen av alle våre kjemiske våpenlagre, og gjennomføringen av dette ble grundig sertifisert av OPCW, sa han.

OPCW nektet å kommentere intervjuet, men bekreftet at de ville reise til Storbritannia for å bistå den britiske etterforskningen. De la også til at ingen av OPCWs medlemsland har erklært at de besitter «Novitsjok-klasse» nervegift.

–Det finnes ingenting i våre databaser om at besittelse av Novitsjok-gruppen av nervegifter har blitt meldt inn av land som har undertegnet konvensjonen om kjemiske våpen, skrev de i en uttalelse fredag.

–Spredt i pulverform

Britiske etterforskere arbeider fortsatt på spreng for å finne ut hvordan og hvorfor den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet for to uker siden.

Kilder med kjennskap til etterforskningen sier til amerikanske ABC News at hovedteorien er at nervegiften ble spredt i pulverform, og at de to russerne ble utsatt for giften gjennom at det ble spredt gjennom ventilasjonsanlegget i Skripals bil.

Ifølge kildene har opptil 38 individer i Salisbury i større eller mindre grad blitt syke av nervegiften. Skadeomfanget er imidlertid fortsatt ikke fastsatt ennå.

Diplomatisk krise

Storbritannia har utvist 23 russiske diplomater som følge av giftangrepet i Salisbury, og lørdag svarte Russland med samme mynt.

Russerne reagerte imidlertid spesielt kraftig på at Johnson anklaget president Vladimir Putin for å på en eller annen måte ha stått bak angrepet.

–Sjokkerende og utilgivelig, sa Putin-talsmann Dmitrij Peskov

(©NTB)