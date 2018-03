Britisk komité foreslår utsettelse av EU-uttredelse

NTB utenriks

Komiteen hevder i en ny rapport at prosessen går for sakte til at landet offisielt kan gå ut av EU til den fastsatte datoen 29. mars 2019.

Ifølge rapporten er det lite framgang i de viktigste sakene, inkludert hvordan opprettholde en åpen grense mellom Irland og Nord-Irland. Forhandlingene skal etter planen være i mål innen oktober i år.

– Om de viktigste elementene i den framtidige avtalen ikke er i mål innen oktober 2018, burde myndighetene søke om forlengelse, melder komiteen.

Komiteens leder, Hilary Ben, sier forhandlingene har nådd et kritisk punkt med kun sju måneder igjen for å oppnå enighet med EU.

(©NTB)