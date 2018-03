Storbritannia sier at Russlands gjengjeldelse var ventet

NTB utenriks

I en uttalelse fra utenriksdepartementet i London heter det at utvisningen var ventet, og at landets nasjonale sikkerhetsråd skal møtes neste uke for å bestemme neste skritt.

Russland ga lørdag de 23 britiske diplomatene en ukes frist til å forlate landet. I tillegg må kulturinstitusjonen British Council innstille all aktivitet i Russland.

Beslutningen ble offentliggjort tre dager etter at Storbritannia utviste 23 russiske diplomater som følge av nervegiftangrepet mot eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

Britiske myndigheter sier de er overbevist om at Russland står bak ettersom nervegiften er en type som ble utviklet av russerne mot slutten av den kalde krigen.

