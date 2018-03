NTB utenriks

Det er varslet mer dårlig vær, noe som kan føre til flere innstillinger.

Blant de innstilte flyvingene var både avganger til USA, andre europeiske land, Edinburgh, Glasgow og Manchester.

I slutten av februar skapte et annet kraftig snøvær store problemer for flytrafikken på Heathrow. Uværet fikk den gang navnet «Beast from the East». Det siste uværet er døpt «Mini-beast from the East».

