Angrepene var rettet mot byen Zamalka, ifølge SOHR.

Eksilgruppen kan imidlertid ikke si hvem som står bak angrepene. Gruppen meldte fredag at russiske fly var ansvarlig for et angrep mot et marked som tok livet av flere titall personer, men dette har russiske myndigheter avvist.

Regimet skal ha tatt kontroll over 70 prosent av den beleirede enklaven siden offensiven startet 18. februar.

