SOHR: Minst 30 sivile drept i Øst-Ghouta – bombingen og flukten fortsetter

NTB utenriks

Luftangrepene var rettet mot byen Zamalka, og minst 30 sivile ble drept, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De drepte beskrives som en gruppe mennesker som forsøkte å flykte inn i regjeringskontrollerte områder for å unngå bomberegnet.

Det er uklart om det er syriske eller russiske krigsfly som har gjennomført angrepene. Tidligere har russiske myndigheter avvist anklager om at russiske fly blant annet ble brukt i et angrep mot et marked i Øst-Ghouta fredag, der flere titall mennesker skal ha blitt drept.

Det opposisjonsvennlige sivilforsvaret Hvite hjelmer opplyser at mange også er såret, og at helsearbeidere forsøker å hjelpe til.

Tusenvis på flukt

Siden torsdag har titusener av mennesker flyktet fra det opprørskontrollerte området rett utenfor hovedstaden Damaskus. Statlig syrisk TV har vist bilder av hundrevis av menn, kvinner og barn som strømmer ut av byen Hamouria, bærende på vesker og bylter med eiendeler.

Russiske militære kilder har opplyst at over 11.000 mennesker forlot enklaven bare i løpet av lørdag morgen. Hver eneste time kommer det 3.000 nye mennesker, ifølge generalmajor Vladimir Zolothukin.

Fredag ble det meldt at 40.000 mennesker hadde lagt på flukt, samtidig som over 100 mennesker ble drept i luftangrep.

Det er uklart hvor mange mennesker som er igjen i området, men før offensiven startet, ble det anslått et innbyggertall på om lag 400.000 – om lag en firedel av den opprinnelige befolkningen.

Bodde i kjellere

Den kraftige offensiven mot det som har vært en av syriske opprøreres viktigste bastioner, har nå vart i tre uker. Fredag hevdet det syriske militæret at det hadde tatt kontroll over 70 prosent av området.

Sivile som har tatt seg ut, har fortalt at de har bodd i kjellere i ukevis i et forsøk på å beskytte seg fra det voldsomme bomberegnet. I denne perioden har det knapt kommet noen nødhjelpsforsyninger inn til området. Allerede for flere måneder siden ble det meldt om omfattende sult i den opprørskontrollerte enklaven.

Øst-Ghouta består av en rekke byer og tettsteder samt store landbruksområder som før krigen ga viktige matforsyninger til hovedstaden. Området har siden 2013 vært beleiret av styrkene til president Bashar al-Assad.

