Russland svarer Storbritannia med samme mynt – utviser 23 britiske diplomater

NTB utenriks

Beslutningen ble kunngjort få dager etter at Storbritannia ga beskjed om at 23 russiske diplomater må forlate Russlands ambassade i London.

Den diplomatiske feiden har brutt ut etter giftangrepet mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i byen Salisbury for snart to uker siden.

– 23 diplomatisk ansatte ved den britiske ambassaden i Moskva er erklært som uønsket og vil bli utvist innen en uke, heter det i en kunngjøring fra utenriksdepartementet lørdag.

British Council

Beskjeden kom etter at Storbritannias ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, ble kalt inn på teppet for andre gang i løpet av få dager.

Departementet melder også at British Council må stanse aktivitetene sine rundt omkring i Russland.

British Council er en britisk organisasjon som ble stiftet av den britiske staten i 1934, og som har som formål å spre kunnskap og skape forståelse mellom briter og mennesker i andre deler av verden.

– Som følge av den uregulerte statusen til British Council er aktiviteten stanset, skriver departementet.

Fredag hevdet utenriksminister Boris Johnson at president Vladimir Putin må være direkte involvert i nervegiftangrepet, noe som ble avvist på det sterkeste av Putins talsmann.

Presidentvalg

Straffetiltakene mot Storbritannia blir offentliggjort dagen før Russland skal velge ny president, et valg som Putin er ventet å vinne med stor margin.

Den bitre striden som har oppstått mellom de to landene etter giftangrepet, involverer nå også en rekke andre vestlige land, som har gått ut og støttet britene.

Storbritannias opposisjonsleder, Jeremy Corbyn fra Labour, har imidlertid advart sine kolleger i Parlamentet mot å trekke forhastede konklusjoner om hvem som står bak.

Sovjetisk nervegift

Ifølge britiske myndigheter ble Skripal og datteren forgiftet med nervegiften Novitsjok, som ble utviklet i det tidligere Sovjetunionen for militært bruk. Begge er innlagt på sykehus, og tilstanden beskrives fortsatt som kritisk.

May krevde rett etter giftangrepet en forklaring fra russerne på hvordan det har seg at en russiskprodusert nervegift ble brukt i angrepet. Hun truet samtidig med at russiske myndigheter ville bli holdt ansvarlig hvis det ikke kom noe troverdig svar.

Russerne har svart med å kalle anklagene for tullete og provoserende. De har også sagt at de vil samarbeide om etterforskningen og bedt om å få utlevert prøver av stoffet som de to ble forgiftet med.