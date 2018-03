Kjent tyrkisk journalist løslatt fra fengsel

NTB utenriks

Alpay (74) ble pågrepet etter kuppforsøket sommeren 2016 og risikerer fortsatt å bli stilt for retten. Han jobbet for avisen Zaman, som er knyttet til Gülen-bevegelsen, som anklages for å stå bak kuppforsøket.

Løslatelsen skjer etter at tyrkisk høyesterett kom fram til at hans rettigheter er blitt krenket og ga ordre om løslatelse.

Tyrkias grunnlovsdomstol slo i januar fast at rettighetene til Alpay og journalisten Mehmet Altan er blitt brutt mens de har sittet i fangenskap, men kjennelsen ble kritisert av regjeringen og deretter omgjort av lavere rettsinstanser.

Dette ble kraftig kritisert av Europarådet.

Mehmet Altan ble i februar dømt til livsvarig fengsel sammen med sin bror Ahmet Altan og en rekke andre pressefolk.

Om lag 150 journalister, redaktører og andre mediefolk sitter bak lås og slå i Tyrkia, ifølge menneskerettsgrupper.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skal i neste uke behandle Alpays sak.

