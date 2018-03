Voldelige protester i Madrid 

NTB utenriks

Torsdag kveld tok hundrevis av demonstranter til gatene i den spanske hovedstaden etter at den 35 år gamle gateselgeren Mbame Ndiaye fra Senegal døde.

Demonstrantene satt fyr på flere søppelkasser og en motorsykkel, og kastet steiner mot spansk politi i det flerkulturelle nabolaget Lavapiés i Madrid.

Politiet skjøt med gummikuler mot demonstrantene, og seks personer er pågrepet. 16 politimenn og fire sivile er såret.

Spansk nødetat sier at mannen ble funnet bevisstløs på gaten av spansk politi. Da nødetaten ankom, var mannen død. Dødsårsaken skal ha vært hjertestans. Vitner sier at mannen ble jaget av politiet fra Puerta del Sol-plassen.

Madrids ordfører Manuela Carmena skrev på Twitter at dødsfallet skal undersøkes.

Cheikh Ndiaye, president i foreningen for senegalesiske innvandrere i Spania, mener at dødsfallet var et «rasistisk» angrep.

– Senegalesere verken stjeler eller ødelegger ting. De skader ingen, sier Ndiaye.

Nesten 29.000 migranter krysset den spanske grensen i fjor. Flere tok seg over fra Afrika med båt. Dødsfallet torsdag kveld har også satt søkelyset på de mange innvandrerne som oppholder seg i Spania ulovlig.

