Vietnam markerer at det er 50 år siden My Lai-massakren

NTB utenriks

I løpet av mellom tre og fire timer drepte amerikanske soldater fra Kompani Charlie 504 ubevæpnede sivile, mesteparten av dem kvinner, barn og eldre menn, i landsbyen My Lai og nabolandsbyen My Khe.

– Det som skjedde i My Lai var et typisk tilfelle av grusomme handlinger begått av aggressive og fiendtlige styrker under krigen, sa Quang Ngai-provinsens talsmann Dang Ngoc Dung.

Overlevende la ned blomster og barn holdt danseoppvisning i en hyllest til ofrene og for å fremme fred.

– For 20 år siden hadde jeg fortsatt hat mot de amerikanske soldatene som drepte min mor, mine brødre og min søster. Men nå, 50 år etter, har forholdet mellom Vietnam og USA utviklet seg, folk har satt smerte og lidelse til side for å bygge et bedre samfunn, sa Do Ba i en tale under fredagens markering.

De amerikanske soldatene ble sendt dit på det de ble fortalt var et oppdrag for å finne Vietcong-opprørere. Flere av innbyggerne ble slått i hodet med geværkolber da de bøyde hodet for å ønske soldatene velkommen. Andre ble voldtatt og torturert og amerikanerne satte fyr på landsbyen.

Da noen få av det 120 mann sterke kompaniet nektet å utføre ordre, tok løytnant William Calley selv seg av flere av likvideringene. På tre meters hold fyrte han blant annet løs på en gruppe med 60 sivile. Massakren ble avbrutt da et amerikansk helikopter ankom stedet. 40 år etter ba Calley om unnskyldning.

(©NTB)