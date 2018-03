Tyrkiske soldater slipper utvisning fra Hellas

NTB utenriks

Tyrkia har krevd at alle åtte blir utlevert, men det sa gresk rettsvesen nok en gang nei til fredag. Begrunnelsen er at domstolen ikke fester lit til at soldatene vil få en rettferdig rettergang i hjemlandet.

Det er tredje gang på ti måneder at greske dommere avviser den tyrkiske utleveringsbegjæringen.

Alle åtte flyktet fra Tyrkia med helikopter etter at kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan ble slått ned.

Forholdet mellom Tyrkia og Hellas, som begge er medlemmer i NATO, har tradisjonelt vært dårlig, og denne saken en enda en kilde til mistilliten mellom de to landene.

Hellas nekter også å utlevere en gruppe tyrkere som ble pågrepet med ulovlige våpen forut for Erdogans besøk i Aten i November. Tyrkia anklager dem for terror og vil ha dem stilt for retten.

Samtidig sitter to greske soldater fortsatt i tyrkiske varetekt etter at de ble pågrepet på tyrkisk side idet de var ute på patrulje langs grensen nordøst i Hellas.

Greske myndigheter insisterer på at de gikk seg bort, mens tyrkiske myndigheter har siktet dem for å være spioner på vegne av det greske militæret.

