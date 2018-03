Syriske opprørere vil forhandle med Russland om Øst-Ghouta

NTB utenriks

I en felles uttalelse skriver de islamistiske opprørsgruppene Jaish al-Islam, Faylaq al-Rahman og Ahrar al-Sham at FN burde arrangere slike samtaler i Genève.

– Vi er helt klare for å holde direkte forhandlinger i Genève med Russland, støttet av FN, heter det i kunngjøringen fredag.

Hayat Tahrir al-Sham, en jihadistgruppe, har ikke signert den felles uttalelsen.

De tre andre gruppene som har signert uttalelsen sier at den er et svar på et utspill fra FN-megler Staffan de Mistura, som få timer tidligere orienterte FNs sikkerhetsråd om at hans team har tilrettelagt for et forhandlingsspor mellom Russland og Jaish al-Islam.

Samtalene skal bidra til å få gjennomført våpenhvileresolusjonen som ble vedtatt i FNs sikkerhetsråd i februar. Ytterliggående islamistgrupper er unntatt fra våpenhvilen, et forbehold som Russland fikk igjennom.

Regimet hevdet fredag å ha kontroll over 70 prosent av Øst-Ghouta, som ligger noen få kilometer fra Syrias hovedstad Damaskus. Offensiven mot området, som en gang var en opprørernes viktigste bastioner, har vart siden 18. februar.

Bakkeoffensiven har ført til at området er blitt splittet opp slik at opprørerne nå er omringet i tre ulike lommer.

(©NTB)