Syrere flykter fra blodig opptrapping på to fronter

I opprørskontrollerte Øst-Ghouta ved Damaskus ble nær 60 mennesker drept da flere fly avfyrte fire raketter mot et marked fredag morgen, opplyser øyenvitner.

– Folk nøt rolige morgentimer og forlot tilfluktsstedene for å gå ut i gatene. Men like etterpå ble et marked truffet av fire raketter fra flere fly, forteller den regimekritiske aktivisten Abu Ahed til det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Vi kunne se flammer over hele markedet og folk som tok fyr mens de løp og skrek, sier han.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 57 sivile drept og rundt 100 såret i angrepene, som var rettet mot områdene Sabqa og Kafr Batna i den sørlige delen av enklaven.

SOHR oppgir at rakettene ble avfyrt fra russiske fly, men det russiske forsvarsdepartementet avviser opplysningen som «enda en falsk nyhet».

Forlater Afrin

Også i de kurdiske områdene i Nord-Syria blir det meldt om luftangrep, harde bakkekamper og tusenvis av sivile som flykter for livet.

Slaget står om regionen og byen Afrin, der et flertall av befolkningen er kurdere.

Tyrkia er fast bestemt på å ta kontroll over området for å jage bort den syriskkurdiske YPG-militsen, som tyrkerne mener samarbeider med PKK-militsen på tyrkisk side av grensen.

Minst 27 sivile skal fredag ha blitt drept av tyrkisk artilleri i Afrin by, der de gjenværende innbyggerne har hamstret mat idet de forbereder seg på en lengre tyrkisk beleiring.

YPG-militsen har spilt en sentral rolle i offensiven mot IS i Syria og Irak.

Flyktet for enhver pris

Lenger sør i Syria, like ved hovedstaden Damaskus, strømmer tusenvis av sivile ut fra de utbombede byene i Øst-Ghouta. De er utmattet og fortvilet etter å ha sittet i kjellere i ukevis i et forsøk på å beskytte seg mot bomberegnet over området.

– Vi var om lag 66 familier i kjelleren, med sju mennesker per familie. Vi som var i kjelleren samlet oss og bestemte oss for å dra, koste hva det måtte koste, sier Hussein Samid (40) til nyhetsbyrået AFP.

Syrias FN-ambassadør sa fredag at 40.000 mennesker forlot den beleirede enklaven torsdag. Mange av dem er nå stuet sammen i et senter i utkanten av enklaven, usikre på hva som vil skje videre etter å ha gått rett i armene på styrkene som de siste ukene har bombet hjemmene deres. Til tross for at været er relativt varmt, har mange av dem på seg lag på lag med tykke klær, de samme som de har hatt på seg i ukevis i de kalde kjellerne.

Mange barn drept

Siden offensiven begynte for en knapp måned siden, har over 1.330 sivile blitt drept i Øst-Ghouta, hvorav hver femte har vært et barn, ifølge SOHR.

Øst-Ghouta er ett av de siste områdene i Syria som fortsatt er kontrollert av opprørere. Nå hevder regimet at det har kontroll over 70 prosent av enklaven, som siden 2013 har vært beleiret av regimet.

Fredag skal imidlertid opprørere ha greid å gjenerobre områder i byen Hamouria etter at de dagen i forveien ble inntatt av syriske regimestyrker. Det er nå få innbyggere igjen i selve byen, men titusener er spredt utover områdene rundt byen, som utgjør en av tre lommer som fortsatt kontrolleres av opprørere.

Sint Røde Kors-topp

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, var torsdag inne i den opprørskontrollerte delen av Øst-Ghouta i forbindelse med levering av nødhjelp.

– Både jeg og mange andre hjelpearbeidere på bakken er både utslitt og drittlei av den blinde rettferdiggjørelsen og de store overgrepene mot sivilbefolkningen, sier han.

Samtidig er det meldt at over 30.000 mennesker har flyktet fra byen Afrin i løpet av et døgn. Fredag fortsatte folk å strømme ut av byen for å komme seg vekk før tyrkiske styrker stenger den siste utveien.

FN har uttrykt bekymring for at den kurdiske militsen inne i byen vil hindre sivile i å dra, noe som vil gjøre dem svært utsatt hvis Tyrkia med sin overlegne militære makt setter inn et siste støt mot byen.

