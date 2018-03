Russland vil etterforske giftangrepet på Julia Skripal

NTB utenriks

Den russiske etterforskningskomiteen opplyste fredag at en etterforskning av saken er igangsatt. Saken etterforskes som et drapsforsøk.

Sergej og Julia Skripal ble funnet forgiftet i den britiske byen Salisbury for snart to uker siden. Opplysninger fra britisk etterretning tyder på at nervegift kan ha blitt plassert i Julia Skripals koffert på et tidspunkt da hun befant seg i Moskva, skriver det statskontrollerte russiske nyhetsnettstedet Sputnik.

Etterforskningskomiteen opplyser også at den vil granske dødsfallet til eksil-russeren Nikolaj Glusjkov, som ble funnet død i sin bolig i London.

Denne saken etterforskes også av britisk antiterrorpoliti, som har betegnet dødsfallet som «uforklarlig».

68 år gamle Glusjkov ble funnet død mandag, litt over en uke etter at Sergej Skripal og datteren Julia ble utsatt for nervegiften Novitsjok i Salisbury. De to sakene er ifølge britisk politi trolig ikke tilknyttet hverandre.

Forretningsmannen Glusjkov fikk ifølge britiske medier politisk asyl i Storbritannia i 2010 etter å ha sonet flere år i fengsel for økonomisk kriminalitet i Russland. Glusjkov var en nær venn av den russiske oligarken Boris Berezovski, som flyktet til Storbritannia etter å ha kommet på kant med president Vladimir Putin i 1999.