NATO: Vi vil ikke ha en ny kald krig

– Vi ønsker ingen ny kald krig. Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp. Russland er vår nabo og derfor må vi jobbe for å bedre forholdet til Russland, sier Stoltenberg til BBC.

Han konstaterer at NATO-allierte de siste årene har innført økonomiske sanksjoner mot Russland og at NATO har utplassert flere styrker i Øst-Europa som svar på «den endrede sikkerhetssituasjonen», men understreker:

– Å isolere Russland er ikke noe alternativ. På et eller annet tidspunkt vil Russland innse at det er i landets interesser å ikke konfrontere oss, men samarbeide med oss. Vi er klare til å gjøre det så lenge Russland respekterer noen grunnleggende normer og regler for internasjonal oppførsel, sier NATO-sjefen.

Stoltenberg uttrykker støtte til Storbritannia for landets konsekvente håndtering av nervegiftsaken. Britene mener Russland sto bak forgiftningen av eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i England 4. mars. Tilstanden er fortsatt kritisk for dem.

– Vi har ingen grunn til å tvile på funnene og vurderingene som den britiske regjeringen har stått for, ikke minst fordi dette skjer med et bakteppe der man i flere år har sett et mønster av uansvarlig oppførsel fra Russland, sier Stoltenberg.

