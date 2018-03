Merkel drøftet EUs framtid med Macron i Paris 

NTB utenriks

Det er Merkels første utenlandstur etter at hun onsdag ble tatt i ed som statsminister for fjerde gang. Under samtalene fikk Frankrikes president Emmanuel Macron en ny anledning til å overbevise Merkel om at EU må bli langt mer integrert.

Macron har blant annet tatt til orde for en felles finansminister for eurosonen og en samordning av landenes skattepolitikk.

Etter møtet lovet de to å ha ferdig et veikart for et større reformarbeid i EU innen juni. På en felles pressekonferanse sa Merkel at selv om de to landene ikke alltid har de samme meningene i utgangspunktet, så vil de forsøke å finne en «felles vei».

Motstand fra andre land

Reformplanene risikerer imidlertid å møte motstand fra land lenger nord i Europa, og Merkels besøk i Paris ble møtt med en besk kommentar fra Nederlands statsminister.

– Selvfølgelig kan den tyske regjeringen møte den franske regjeringen uten at vi er der. Men det betyr ikke at vi og andre EU-land er enige i alt som tyskerne og franskmennene blir enige om, sa statsminister Mark Rutte til det tyske magasinet Spiegel.

Merkels besøk er en symbolsk bekreftelse på hvor viktig et nært forhold mellom Tyskland og Frankrike anses å være i det europeiske samarbeidet.

Med på turen til Paris var også Tysklands nye finansminister, sosialdemokraten Olaf Scholz, som skulle møte sin franske motpart Bruno Le Maire. De to skulle diskutere eurosonen, handel og ikke minst USAs innføring av toll på stål og aluminium.

Maas til Polen

Tidligere i uka var også Tysklands nye utenriksminister Heiko Maas på besøk i Paris, bare få timer etter at han overtok jobben fra partifellen Sigmar Gabriel.

Fredag reiste Maas til Polen for å drøfte EUs framtid, sikkerhetsspørsmål og det bilaterale forholdet mellom Tyskland og Polen.

Før han forlot Berlin sa Haas at han ikke tar det for gitt at de to landene har et godt naboskap. Han sa også at selv om Polen og Tyskland har ulike meninger, så har de et felles ansvar for å holde Europa sammen.

Polen er ett av flere østeuropeiske land som de siste årene har vært på kant med det som har vært tradisjonell EU-politikk, ikke minst i spørsmål om innvandring og rettssikkerhet.

