Lavrov sier Russland skal utvise britiske diplomater

Russland skal «selvsagt» utvise britiske diplomater, uttalte Lavrov fredag formiddag. Han anklaget Storbritannia for å bryte internasjonal lov og han kritiserer britenes forsvarsminister Gavin Williamson for «uvitende» kommentarer om Russland. Williamson sa torsdag at «Russland bør stikke av og holde kjeft».

Lavrov uttalte også at han håper Sergej Skripal og datteren Julia blir friske igjen slik at man kan få kaste nytt lys over hva som har skjedd.

Lavrov sier ikke noe om når utvisningene skal skje eller hvor mange britiske diplomater som blir rammet.

Han sa det samme også torsdag. Da gjorde han det klart overfor det russiske nyhetsbyrået Sputnik at britiske diplomater vil bli utvist. Samme dag sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at Moskvas gjengjeldelse vil komme i nær framtid og være i tråd med Russlands interesser.

Den 66 år gamle tidligere spionen Sergej Skripal og datteren Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i England. Britene mener de var blitt forgiftet av Novitsjok, en nervegift utviklet under den kalde krigen i Sovjetunionen.

Storbritannia mener Russland sto bak forgiftingen. Det samme gjør også USA, Frankrike og Tyskland. London utviser 23 russiske diplomater som reaksjon. Frankrike har også varslet tiltak. Russland avviser beskyldningene.

