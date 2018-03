Löfven: – Alle land må ta ansvar for mennesker på flukt

NTB utenriks

Etter at Löfven fredag morgen møtte Nord-Koreas utenriksminister i Stockholm, dro han til Berlin for å ha samtaler med Merkel. Hun ble tidligere denne uka offisielt gjenvalgt som statsminister av den tyske nasjonalforsamlingen.

Innvandring var et av temaene som ble drøftet av Merkel og Löfven. Både Tyskland og Sverige har markert seg med en liberal innvandringspolitikk, men begge landene krever nå at andre EU-land må ta imot flere asylsøkere.

– Det er helt grunnleggende at alle land på en eller annen måte er med og tar ansvar for å ta imot mennesker som er på flukt. Det kan ikke bare noen land gjøre. Også for EU-samarbeidet generelt er det viktig at vi klarer dette, sa Löfven etter møtet.

Merkel sa at det er håp om å få på plass en avtale om et system for fordeling av asylsøkere i juni. Men forhandlingene går trått, og flere østeuropeiske land sier tvert nei til alle forslag om automatisk fordeling av asylsøkere.

