Danmark fjerner TV-lisensen

Den borgerlige regjeringen ble fredag enig med det høyrepopulistiske partiet om rammene for finansieringen av Danmarks Radio (DR) de fem neste årene.

Planen innebærer at rikskringkastingens budsjett kuttes med 20 prosent og at TV-lisensen fjernes. I stedet skal DR finansieres over skatteseddelen med lavere personfradrag.

Dansk Folkeparti ønsket i utgangspunktet en nedskjæring på 25 prosent, men partiets gruppeleder i Folketinget, Peter Skaarup, er likevel fornøyd.

– Det er rimelig at DR i likhet med andre institusjoner må effektivisere, og så er det meget positivt at vi får avskaffet lisensen, som er gammeldags, sier han.

