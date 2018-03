USA innfører sanksjoner mot russere som anklages for valg-innblanding

NTB utenriks

Sanksjonene omfatter blant andre de 13 russerne som er blitt tiltalt for innblanding i valget av spesialetterforsker Robert Mueller.

I tillegg innføres det sanksjoner mot fem russiske selskaper. Et av dem er selskapet som på engelsk kalles Internet Research Agency, som skal ha stått bak en omfattende kampanje på sosiale medier for å påvirke valget i 2016.

Dataangrep i Europa

Flere av personene på sanksjonslisten jobber for den russiske militære etterretningstjenesten GRU. USAs finansdepartement mener GRU og det russiske militæret forsøkte å påvirke presidentvalget, og at de også var ansvarlige for dataangrep i Europa i fjor.

Allerede kort tid etter 2016-valget konkluderte amerikanske etterretningsorganisasjoner med at Russland hadde stått bak en kampanje for å hjelpe Donald Trump og motarbeide Hillary Clinton. Kampanjen skal ha omfattet hacking, lekkasjer av sensitiv informasjon og spredning av «falske nyheter» på sosiale medier.

– Tar dette med stor ro

De amerikanske sanksjonene innebærer blant annet at eventuelle bankkontoer som de 19 russerne har i USA, blir frosset. Russlands utenriksdepartement sier de vil komme med mottiltak som svar på sanksjonene.

– Vi tar dette med stor ro. Vi har begynt å forberede tiltak som en respons, sier statssekretær Sergej Riabkov.

Samtidig med innføringen av de nye sanksjonene, anklager USA russiske myndigheter for en rekke ulike typer dataangrep. Russerne har blant annet stått bak hacking for å skaffe seg informasjon om strømnettet i USA, ifølge amerikanske sikkerhetskilder.