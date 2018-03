Toys R Us stenger butikker over hele verden

NTB utenriks

Leketøysgiganten sliter kraftig og morsselskapet i USA har vært under konkursbeskyttelse siden september i fjor.

– Vi setter et salgsskilt på alt, sa administrerende direktør David Brandon i en telefonkonferanse med ansatte i USA onsdag, ifølge The Wall Street Journal.

Butikkjeden ble grunnlagt i 1948 og har 881 butikker i USA, og 65.000 ansatte globalt. Onsdag ble det også klart at kjeden stenger alle de 100 butikkene i Storbritannia og 3.000 ansatte risikerer å miste jobben.

I Norden drives 71 Toys R Us-butikker av den danske BR-eieren Top-toy, med totalt 4.000 ansatte. Så langt har de nordiske butikkene ikke blitt påvirket av krisen, men det er fortsatt usikkert hva som skjer videre. Ifølge Wall Street Journal skal selskapet legge ned butikkene i Frankrike, Polen og Spania, mens man planlegger å selge butikkene i Canada, Sentral-Europa og Asia.

Toys R Us har de siste årene vært under hard konkurranse fra nettbutikker, som for eksempel Amazon, men har også tapt markedsandeler til lavpriskjeder som Walmart.

