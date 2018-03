Stoltenberg: – Dette hører ikke hjemme i en sivilisert verden

NTB utenriks

– Dette er uakseptabelt. Det hører ikke hjemme i en sivilisert verden, sier Stoltenberg.

Ifølge ham holdt de allierte i NATO et møte på onsdag for å diskutere giftangrepet. De allierte ga der uttrykk for solidaritet med Storbritannia og tilbød hjelp til etterforskningen. De gjorde det også klart at Russland må svare på Storbritannias spørsmål om giftangrepet.

Stoltenberg viser til at den britiske regjeringen har konkludert med at den russiske stat står bak angrepet.

Et nytt møte var planlagt torsdag ettermiddag, og mandag kommer Storbritannias utenriksminister Boris Johnson til NATOs hovedkvarter i Brussel for å diskutere saken direkte med Stoltenberg.

– Samtlige allierte er enige om at angrepet er et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier NATO-sjefen.

