Sju innsatte ble drept da politi stormet fengsel i Bolivia

NTB utenriks

I tillegg ble seks politifolk og 18 innsatte såret i aksjonen.

De drepte var innsatte som motsatte seg politiet, ifølge viseinnenriksminister Jose Luis Quiroga. Flere innsatte åpnet ild mot politiet da rundt 2.300 politifolk stormet fengselet kalt Palmasola før soloppgang, ifølge statsråden.

Aksjonen hadde til hensikt å gjennomsøke fengslet for våpen og narkotika etter et opprør i forrige uke da myndighetene i landet bestemte at barn under seks år ikke får besøke sine slektninger i fengselet.

Flere av de innsattes koner og barn bor med dem i fengselet, men disse fikk forlate fengselet før aksjonen, ifølge Quiroga.

Etter aksjonen var situasjonen rolig i fengselet, men politiet brukte tåregass mot pårørende som hadde samlet seg utenfor fengselet for å få vite om deres slektninger fortsatt var i live.

– De har gått inn for å lynsje dem, skyte dem, de har gått inn for å drepe dem. Ektemannen min er der inne, jeg vet ikke om han lever eller er død, sa en kvinne til en katolsk radiostasjon.

Politisjef i landet, Alfonso Mendoza, sier de fant flere våpen, narkotika og utstyr for å lage alkohol under aksjonen, i tillegg til flere kniver, granater, pistoler og mobiltelefoner.

Palmasola huser rundt 4.000 innsatte og har rykte på seg for å være et av de farligste og mest overfylte fengslene i landet.

(©NTB)