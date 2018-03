NTB utenriks

Ifølge britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), tok regjeringsstyrkene kontroll over Hamouria etter at opprørsgruppen Faylaq al-Rahman trakk seg tilbake torsdag.

Minst 10.000 sivile har torsdag flyktet fra Øst-Ghouta, den opprørskontrollerte enklaven nær Damaskus i Syria.

(©NTB)