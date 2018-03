Russland utvider humanitær pause med to dager i Øst-Ghouta

NTB utenriks

Pausen i kampene finner sted torsdag og fredag i byen Douma, ifølge det russiske forsvarsdepartementet, som hevder flere sivile har kommet seg i sikkerhet som følge av dette.

Ifølge det russiske militæret har 131 personer forlatt området gjennom en «trygg korridor» onsdag, og 100 personer er ventet å evakueres torsdag.

Tidlig torsdag morgen utførte regjeringsstyrker med hjelp fra russiske styrker en rekke luftangrep mot Øst-Ghouta, ifølge aktivister og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Angrepet skjedde på sjuårsdagen for opprøret mot president Bashar al-Assad.

En hjelpearbeider ble drept i et av torsdagens angrep i Hazeh, ifølge gruppen De hvite hjelmene. SOHR opplyser at en rekke sivile som forsøkte å flykte fra regimets framrykking i Hamouria, ble rammet av angrep som resulterte i flere sårede. Samtidig melder De hvite hjelmene at gruppens hjelpearbeidere ikke når inn til sårede i den opprørskontrollerte enklaven på grunn av bombingene.

Onsdag ble 25 sivile drept i et luftangrep i samme område.

– Minst 25 sivile, deriblant tre barn, ble drept onsdag, de fleste i regimets luftangrep, andre i russiske angrep mot et område som kontrolleres av opprørsgruppen Faylaq al-Rahman, opplyser SOHR.

Enklaven Øst-Ghouta har vært utsatt for svært harde angrep fra syriske regjeringsstyrker de siste ukene. Regjeringsstyrkene er blitt støttet av russiske kampfly, ifølge regimemotstandere i området.

(©NTB)