Nord-Koreas utenriksminister til Sverige i dag

– Vi kan ikke utelukke muligheten for kontakt mellom Nord-Korea og USA under Ris besøk i Sverige, sier en kilde i Beijing til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge Yonhap dro Ri med et fly fra Beijing klokken 7.20 torsdag morgen norsk tid. Flyet er ventet å lande i Stockholm klokken 18.15.

Møtet skal handle om «Sveriges konsulære sikkerhetsoppdrag for USA, Canada og Australia», heter det i en pressemelding fra det svenske utenriksdepartementet. Samtalene skal også dreie seg om sikkerheten på den koreanske halvøya.

I forrige uke ble det kjent at Ri innen kort tid var ventet til Sverige for et møte med Wallström, men en eksakt dato ble ikke avslørt.

Sverige som møtested

Sverige har lenge spilt en sentral rolle i omverdenens diplomati med Nord-Korea og har blant annet bistått USA i forhandlinger om frigivelse av amerikanere som har sittet fengslet i landet.

Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i mars ble enige om å møtes til samtaler, ble Sverige og Sveits av flere lansert som mulige alternativer for møtested.

Dersom den nordkoreanske lederen først tar sjansen på en utenlandsreise, noe han ikke har gjort siden overtok makten i Nord-Korea i 2011, kan Sverige framstå som det mest fristende alternativet, mener Washington Post.

Löfven vil hjelpe

Møtet mellom den amerikanske presidenten og Nord-Koreas leder skal etter planen finne sted innen utgangen av mai, men mye er fortsatt uklart.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har tidligere uttalt at Sverige står klart til å hjelpe til i samtalene, noe han også understreket for den amerikanske presidenten under sitt besøk i Det hvite hus tirsdag i forrige uke.

I slutten av januar besøkte en nordkoreansk delegasjon, ledet av viseinnenriksminister Han Sing-ryol, Stockholm. Det ble da holdt samtaler om Sveriges sikkerhetsoppdrag, og Han møtte både Löfven og utenriksminister Wallström.

Nedsettende om Trump

Siden Kim Jong-un ikke har forlatt Nord-Korea siden 2011, er det Ri som har reist i hans sted som representant for landet. Han har ikke vært redd for å angripe Trump med nedsettende betegnelser. Etter at Trump kalte Kim Jong-un for «rakettmann», parerte Ri med å kalle Trump en «bjeffende hund». Han har også kalt Trump for «president Evil» i FNs hovedforsamling.

På 1980-tallet jobbet Ri noen år på den nordkoreanske ambassaden i Sverige, og har blant annet vært ambassadør i London før han ble utnevnt til utenriksminister i 2016.

Sverige etablerte diplomatiske kontakter med Nord-Korea i 1973 og var lenge det eneste vestlige land med ubrutt representasjon og ambassade i Pyongyang. Sverige har også vært til stede ved grenseovergangen mellom Nord- og Sør-Korea, ved byen Panmunjom, hver dag siden 1953.

