Nødhjelpskolonne med 25 lastebiler har nådd Øst-Ghouta

– Dette er utstyr det er desperat behov for etter de intense luftangrepene og kampene som har pågått nærmest kontinuerlig de siste ukene, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

De 25 lastebilene hadde til sammen med seg 340 tonn matvarer. Kolonnen nådde enklavens største by Douma, og var en felles aksjon mellom Syrisk Røde Halvmåne, Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) og FN. I forrige uke fikk to nødhjelpskolonner tilgang til Øst-Ghouta.

– Behovene i Øst-Ghouta er prekære etter de intense kampene. Spesielt er vi bekymret for tilgangen til helsehjelp. Vi får rapporter om at folk dør av skader fordi de ikke får tilgang til helsehjelp. Dette må ta slutt, sier Apeland.

Douma var inntil nylig kontrollert av opprørere, men har vært under kraftige angrep fra syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte de siste ukene.

Apeland sier det er flere år siden sist kampene i Øst-Ghouta har vært så ille som den siste tiden. Nødhjelpsarbeidet har vært svært krevende, blant annet fordi tilgangen enkelte steder har vært vanskelig på grunn av beleiring.

Humanitær stans i kampene

Torsdag opplyste russiske myndigheter, som støtter president Bashar al-Assads kamp mot opprørerne i Øst-Ghouta, at de utvider den såkalte humanitære pausen i kampene i enklaven med to dager, for å la sivile komme seg i sikkerhet. Pausen varer dermed både torsdag og fredag.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov understreket torsdag at Russland er forpliktet til å hjelpe regimet i Syria med å bekjempe opprørsstyrkene.

Statlig TV i Syria opplyser at rundt 10.000 mennesker ble evakuert fra enklaven torsdag.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 12.000 personer flyktet fra området torsdag. Dette skal være det største antall sivile som har flyktet fra Øst-Ghouta siden regimets opptrapping i angrepene mot enklaven startet for rundt tre uker siden.

Ifølge regimevennlige TV-kanaler er de sivile blitt reddet ut av regjeringsstyrker. TV-bildene viste hundrevis av menn, kvinner og barn som gikk ut av byen Hamouria, og mot områder kontrollert av regjeringsstyrkene. De flyktet både til fots, i biler og i motorsykler.

Flere av dem som flyktet har uttalt på syrisk TV at de ble ydmyket av opprørsstyrkene og holdt i Øst-Ghouta mot sin vilje.

Lyktes med nødhjelp

Fredag i forrige uke lyktes Røde Kors, Syrisk Røde Halvmåne og FN å kjøre inn 13 lastebiler med nødhjelp til Douma. FNs nødhjelpssjef i Syria, Ali al-Zaatari, sa at det pågikk kamphandlinger i området da de 2.400 kassene med mat og 3.000 sekkene med mel ble losset. Det til tross for garantier fra partene i konflikten.

Mandag i forrige uke lyktes det å dele ut nødhjelp til 27.500 mennesker i det samme området, men operasjonen måtte da avbrytes som følge av nye angrep.

Det bor om lag 400.000 sivile i Øst-Ghouta, og minst 50.000 har flyktet fra sine hjem og lever nå som internflyktninger inne i enklaven.

