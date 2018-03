Minst 10.000 har flyktet fra Øst-Ghouta

NTB utenriks

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at så mange som 12.000 kan ha flyktet i løpet av torsdagen. Dette skal være det største antall sivile som flykter fra Øst-Ghouta siden regimets angrep på enklaven ble trappet opp for rundt tre uker siden. Torsdag er det sju år siden opprøret mot president Bashar al-Assad startet.

Ifølge regimevennlige TV-kanaler er de sivile blitt reddet ut gjennom «trygge korridorer» satt opp av regjeringsstyrker.

TV-bildene viser menn, kvinner og barn som går ut av byen Hamouria, og mot områder kontrollert av regjeringsstyrkene. De flyktet både til fots, i biler og i motorsykler.

Menn som ble intervjuet av statlig fjernsyn, hyllet president Bashar al-Assad, og sa opprørsgruppene ydmyket dem og at de mot sin vilje ble holdt i Øst-Ghouta.

Flukten av sivile regnes som en stor seier for den syriske regjeringen.

Torsdag opplyste russiske myndigheter, som støtter Assads kamp mot opprørerne i Øst-Ghouta, at de utvider den såkalte humanitære pausen i kampene i enklaven med to dager, for å la sivile komme seg i sikkerhet.

I en felles aksjon mellom Syrisk Røde Halvmåne, Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) og FN, lyktes torsdag en kolonne med 25 lastebiler og 340 tonn mat å kjøre inn i Øst-Ghouta.

