Masseflukt fra den beleirede enklaven Øst-Ghouta utenfor Damaskus

Samtidig blir det meldt at syriske regjeringsstyrker har tatt kontroll over mer enn to tredeler av enklaven som er en del av storbyen Damaskus. Dette opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Dette er en gruppe som fra time til time følger utviklingen på bakken i Syria via et nettverk av kilder.

Torsdag kom en kolonne med 25 lastebiler fram til enklavens største by Douma, der 26.000 sivile fikk mat og vann. Dette de første forsyningene siden fredag i forrige uke, da 13 lastebiler kom seg gjennom kampsonen. Det er den internasjonale Røde Kors-komiteen som organiserer hjelpearbeidet.

I løpet av torsdag har minst 20.000 sivile flyktet via en såkalt humanitær korridor fra de områdene som fortsatt er under kontroll av opprørerne. Dette skal være det største antall sivile som har flyktet fra Øst-Ghouta på én dag siden regimets opptrapping for rundt tre uker siden.

Øst-Ghouta har de siste ukene vært utsatt for harde angrep fra syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly. Området har i fem år vært beleiret av syriske regjeringsstyrker.

Sammen med alliert milits har de syriske regjeringsstyrkene delt Øst-Ghouta i tre, og angivelig isolert enklavens største by Douma.

