Hundrevis flykter fra Øst-Ghouta

Dette skal være det største antall sivile som flykter fra Øst-Ghouta siden regimets angrep på enklaven startet for rundt tre uker siden.

Ifølge regimevennlige TV-kanaler er de sivile blitt reddet ut av regjeringsstyrker.

TV-bildene viser flere hundre menn, kvinner og barn som går ut av byen Hamouria, og mot områder kontrollert av regjeringsstyrkene. De flyktet både til fots, i biler og i motorsykler.

Menn som ble intervjuet av TV-kanalene i området, hyllet president Bashar al-Assad, og sa opprørsgruppene ydmyket dem og at de mot sin vilje ble holdt i Øst-Ghouta.

Flukten av sivile regnes som en stor seier for den syriske regjeringen.

Torsdag opplyste russiske myndigheter, som støtter Assads kamp mot opprørerne i Øst-Ghouta, at de utvider den såkalte humanitære pausen i kampene i enklaven med to dager, for å la sivile komme seg i sikkerhet.

