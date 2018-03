NTB utenriks

I forrige uke ble det kjent at Ri innen kort tid var ventet til Sverige for et møte med Wallström, men en eksakt dato ble ikke avslørt.

Sverige har lenge spilt en sentral rolle i omverdenens diplomati med Nord-Korea og har blant annet bistått USA i forhandlinger om frigivelse av amerikanere som har sittet fengslet i landet.

Nord-Korea var derfor også tema da statsminister Stefan Löfven tidligere i mars besøkte president Donald Trump i Det hvite hus.

