Tidligere programleder blir Trumps ny økonomiske rådgiver

Kudlow (70) har vært kommentator for TV-stasjonen CNBC, Han har også hatt sitt eget program «The Kudlow Report».

Onsdag bekreftet han overfor nyhetsbyrået AP at han har takket ja til Trumps tilbud. Dermed blir Kudlow leder for Det nasjonale økonomiske rådet i Det hvite hus.

Kudlow har i tillegg til å være programleder og analytiker for CNBC skrevet kommentarer for en rekke amerikanske aviser og nettsteder. Han har markert seg som en ivrig tilhenger av skattekutt og mindre byråkrati, og onsdag roste han Trumps nye skattepolitikk.

Han fungerte i 2016 som uformell rådgiver under Trumps valgkamp, og sier at han de siste dagene har hatt flere lengre samtaler med presidenten.

Gary Cohn, som hadde bakgrunn fra storbanken Goldman Sachs, gikk av i forrige uke fordi han var uenig med Trump i innføringen av toll på importert stål og aluminium.

Kudlow er også «personlig» imot denne type tollavgifter, men onsdag sa han at er på linje med Trump og at han vil jobbe for Trumps agenda.

Ifølge venner av Kudlow har han to egenskaper som Trump trolig vil sette pris på. Han er direkte når han hevder sine meninger, og samtidig svært lojal.

– Han er en meget følsom mann og en meget logisk mann, noe som er akkurat hva Trump trenger, sier Arthur Laffer, en kjent økonom som også har vært Kudlows venn i lang tid.

