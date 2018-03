Slovenias statsminister går av etter strid om jernbanetrasé

NTB utenriks

Domstolen ga onsdag også ordre om at det skal holdes en ny folkeavstemning.

Folkeavstemningen ble holdt i september i fjor og handlet om regjeringens plan om å bygge en 27 kilometer lang jernbanetrasé mellom havnebyen Koper ved Adriaterhavet og Divaca ved grensen til Italia.

Prosjektet er beregnet å koste nær 10 milliarder kroner.

53,5 prosent av velgerne stemte for prosjektet, men aktivisten Vili Kovacic, som leder en gruppe kalt «Skattebetalere gir ikke opp», klaget resultatet inn for domstolene.

Tidligere onsdag fikk han rettens medhold i at resultatet kan ha blitt påvirket av at regjeringen brukte over 900.000 kroner i statlige midler til å gjennomføre en ja-kampanje i forkant av avstemningen.

