Sky News: Storbritannia vil utvise russiske diplomater som svar på angrepet med nervegift

Kanalen melder at statsminister Theresa May sitter i møte med flere av sine sikkerhetssjefer for å drøfte omfanget av den britiske reaksjonen.

Den russiske ambassadøren i Storbritannia ble tidligere onsdag innkalt til utenriksdepartementet i London. Ifølge Sky News skal han ha advart britene om at utvisninger vil utløse mottiltak. Han skal ha sagt at regjeringen i Moskva ser på utvisninger som en provokasjon.

Det er ventet at statsminister May vil presentere en pakke med diplomatiske og økonomiske tiltak i Underhuset onsdag.

Hastemøte

Samtidig ber den britiske regjering om et hastemøte i Sikkerhetsrådet om saken. Det skal holdes klokken 20 onsdag norsk tid. NATO ber Russland innstendig om å svare fyllestgjørende på spørsmålene som britene har etter angrepet med nervegift.

Russiske myndigheter avviser imidlertid beskyldningene om at Russland står bak angrepet med nervegift i Salisbury i Storbritannia og ber om en prøve av stoffet. Det har de foreløpig ikke fått.

På en pressekonferanse i Moskva onsdag betegnet Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden som grunnløs. Han sa at den russiske regjering ikke vil forholde seg til fristen som den britiske regjering hadde satt for å få en redegjørelse om angrepet fra russisk side.

Fristen gikk ut noen timer før Peskov uttalte seg. Statsminister Theresa May har sagt at det «høyst sannsynlig» er Russland som står bak angrepet med nervegift mot den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julie. Så langt har hun imidlertid ikke lagt fram dokumentasjon for anklagen.

Etterlyser bevis

– Vi forholder oss ikke til beskyldninger uten bevis eller verbale ultimatum. Vi håper at fornuften snart får råde, sa Peskov.

EU-president Donald Tusk sluttet seg onsdag til dem som peker mot Russland. Han fant det også «mest sannsynlig» at det er russiske myndigheter som står bak forgiftningen av Skripal og hans datter. Men heller ikke Tusk kunne vise til noe som lignet bevis i saken.

– Jeg uttrykker min fulle støtte til statsminister Theresa May, som er stilt overfor et brutalt angrep, som mest sannsynlig er inspirert av Moskva, skriver Tusk i en twittermelding underveis til Helsingfors.

Tusk opplyser videre at han ville legge saken fram for EUs stats- og regjeringssjefer som møtes i Brussel til uken.

