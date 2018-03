Merkel drar til Paris etter gjenvalg som statsminister

NTB utenriks

Merkel ble gjenvalgt som regjeringssjef med 364 mot 315 stemmer i den tyske nasjonalforsamlingen onsdag. Hun ble senere tatt i ed av forsamlingens president Wolfgang Schäuble.

Statsministeren skal for tredje gang lede en storkoalisjon med sosialdemokratene SPD. Regjeringsforhandlingene denne gang har vært svært kompliserte, og i nesten et halvt år var det uklart hvordan landets nye regjering ville se ut.

Etter det elendige valgresultatet i september i fjor var det sterk motstand i store deler av SPD mot å inngå et nytt samarbeid med Merkels borgerlige kristendemokrater. Partiet har vært gjennom en turbulent periode, der partileder Martin Schulz i februar trakk seg med umiddelbar virkning.

En ekstraordinær avstemning blant partimedlemmene i SPD ga omsider flertall for å inngå i enda en koalisjon. Alternativet var nyvalg eller mindretallsregjering, løsninger som ikke framsto som spesielt ønskverdige.

Reform av EU

Bare et par dager etter innsettelsen skal Merkel besøke Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. De to skal diskutere sine planer for reform av EU, opplyser Macrons kontor.

Det er store endringer i den regjeringen Merkel nå skal lede. Bare tre av statsrådene fortsetter med sine gamle saksområder. Partiene som historisk sett er rivaler, vil være opptatt av å vise fornyelse og modernisering etter et valg som gikk hardt ut over dem begge.

Godkjennelsen i Bundestag onsdag kom 171 dager etter valget, nær dobbelt så lang tid som den gamle rekorden.

Politiske kommentatorer i Tyskland sier at Merkel vil gjøre sitt ytterste for å balansere maktforholdene i den nye koalisjonen, som ventelig er hennes siste. Hun vil føle presset fra det nye, store partiet på ytterste høyre fløy, Alternativ für Deutschland (AfD).

Problemer i kø

Samtidig bygger det seg opp til noe som kan bli en handelskrig mellom USA og EU, en storpolitisk krise som vil kreve mye av lederen av EUs viktigste land. Internt i EU er det også mye uro, blant annet i forholdet til de østlige medlemslandene som ikke innordner seg fellesskapets regler. Bakteppet er utviklingen av selve EU som union, og her er særlig Frankrike pådriver i reformarbeidet.

Professor i statsvitenskap ved Berlins frie universitet, Thorsten Faas, venter at koalisjonen vil sitte perioden ut til 2021. Han viser til at de har lært seg å styre sammen i urolige tider og at de forvalter mye erfaring med å sette politikk ut i livet.

Merkel har styrt siden 2005, da hun overtok etter SPDs Gerhard Schröder. I sin første periode styrte hun med SPD, detter fulgte en fireårsperiode med Fridemokratene. Så kom andre runde med storkoalisjon, og nå i 2018 innleder hun sin fjerde statsministerperiode, den tredje i koalisjon med SPD.