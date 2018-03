Hårfin ledelse til Demokratenes kandidat i suppleringsvalg i Pennsylvania

NTB utenriks

Resultatet er ennå ikke offisielt, men det ble likevel lagt ut på delstatsministerens nettside onsdag. Det viser at Conor Lamb har fått 627 flere stemmer enn republikaneren Rick Saccone. I alt ble det avlagt 224.000 stemmer.

Når marginen er så liten, kan begge parter kreve en omtelling.

Lamb erklærte seg allerede som vinner tirsdag kveld selv om det gjensto å telle en rekke forhåndsstemmer. I en tale like etter midnatt lokal tid sa han at velgerne har gitt ham i oppdrag «å gjøre jobben vår» i Washington.

– Oppdraget er akseptert, erklærte han.

Saccone har sagt til sine tilhengere at ingen ting er avgjort ennå.

– Dette er ikke over ennå. Vi skal kjempe hele veien og gir ikke opp, sa Saccone.

Valget er av stor symbolsk betydning ettersom Donald Trump vant med over 20 prosentpoeng i valgdistriktet under presidentvalget. Dersom demokraten Lamb vinner denne gang, vil det være skudd for baugen for presidenten og et tydelig tegn på at han har mistet oppslutning.

