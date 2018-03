EU-president peker også på Moskva etter giftangrep i Salisbury 

NTB utenriks

– Uansett brexit og de harde forhandlingene vil jeg gjerne uttrykke min fulle solidaritet med statsminister Theresa May i lys av dette brutale angrepet, som sannsynligvis var inspirert av Moskva, sa Tusk under et besøk i Finland onsdag.

Han sier også at saken vil kunne bli satt på dagsordenen under EU-toppmøtet neste uke.

Dermed går EU-toppen lenger enn NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som tirsdag nøyde seg med å fordømme bruken av nervegift, samtidig som han ba Russland samarbeide om etterforskningen.

Det var søndag for halvannen uke siden at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans voksne datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sørvest i England. Prøver har vist at de ble forgiftet med den russiskproduserte nervegiften novitsjok.

Russland har tatt kraftig avstand fra anklagene om at russiske myndigheter var involvert i angrepet.

