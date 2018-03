Deler av grunnvannet i Danmark forurenset av sprøytemiddel

NTB utenriks

– Alt tyder på at vi står overfor den meste omfattende grunnvannsforurensing i Danmark noensinne, sier direktør Carl-Emil Larsen i vannverkenes bransjeorganisasjon Danva.

En ny undersøkelse viser at det er funnet rester av stoffet desphenyl-kloridazon i hver fjerde undersøkte drikkevannsboring.

I hver tiende av de undersøkte boringene var innholdet av stoffet høyere enn grenseverdien, skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som står bak undersøkelsen, i en pressemelding onsdag.

Ifølge Danva er flere hundre vannverk over hele landet rammet. Forurensingen ligger dessuten dypt i grunnvannsmagasinene.

Funnet kan føre til stenging av flere vannverk, noe som igjen vil koste forbrukerne dyrt. Vannverkene vil enten måtte finne nye vannkilder eller sørge for å rense vannet, noe som kan ta mange år, ifølge Larsen.

Det var først i fjor at stoffet kom på listen over stoffene som vannverkene må teste vannet for. Det ble forbudt i Danmark i 1996.

