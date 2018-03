– Trump planlegger mer toll på kinesiske varer

NTB utenriks

Det hvite hus går for tiden gjennom hundrevis av kinesiske produkter som vurderes å bli tollbelagt, opplyser en anonym kilde med kjennskap til saken.

Motstandere av Trump advarer imidlertid mot nye tollsatser og sier det kan føre til gjengjeldelsesaksjoner som kan skade amerikansk eksport.

Frykten for handelskrig sendte det amerikanske aksjemarkedet nedover under onsdagens handel. Få timer etter at New York-børsen åpnet, hadde Dow Jones-indeksen falt 1,3 prosent.

På et regjeringsmøte forrige uke sa Trump ifølge Politico at han ønsker å ramme Kina hardt. USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer skal ha foreslått en pakke på 30 milliarder i tollsatser rettet mot kinesiske varer. Men Trump instruerte Lighthizer til å gå enda høyere, ifølge Politicos kilder.

USAs handelsunderskudd med Kina var i fjor på rekordhøye 375 milliarder dollar.

Trump kunngjorde for to uker siden at USA innfører 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium som importeres til USA. Trump sa først at ingen land ville få unntak, men ombestemte seg og sa at tollen ikke ville gjelde for Canada og Mexico.

