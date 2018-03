USA-ekspert sier Trumps ministre lever farlig

NTB utenriks

– Trump har tidligere kritisert Tillerson, så det var ikke helt uventet. Han har kritisert ham offentlig, akkurat som han gjorde med justisministeren, så man lever litt farlig som minister under Trump, sier Blanck, professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Uppsala.

Forskeren legger til at det ikke er helt uvanlig at amerikanske utenriksministre byttes ut underveis i en presidentperiode. I dette tilfelle er det snakk om en mann som, ifølge NBC News, skal ha omtalt president Trump som en «idiot» under et møte i juli.

I oktober ba presidenten på sin side Tillerson om å slutte å «kaste bort tiden». Dette i forbindelse med Tillerson forsøk på å få til forhandlinger med Nord-Korea.

– Denne avgjørelsen har ligget i lufta en stund, sier professor Dag Blanck.

På spørsmål om hva som kjennetegner Tillersons erstatter, CIA-direktøren Mike Pompeo, sier Universitetet i Uppsala-professoren Blanck følgende:

– Han er en person som ligger litt nærmere Trump enn det Tillerson har gjort.

