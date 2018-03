Trump så på prototyper av Mexico-mur i California

NTB utenriks

Det er første gang Trump besøker California etter at han ble president. Delstaten er USAs mest folkerike og samtidig et kjerneområde for Demokratene.

Under besøket hadde en liten gruppe demonstranter samlet seg på den andre siden av grensen for å protestere mot Trump. De ropte slagord om boikott av amerikanske bedrifter, men Trump virket uberørt.

I stedet svarte han med å si at hvis det ikke hadde vært noen murer på amerikansk side, så hadde de på den andre siden ikke engang hatt noe land.

Han gjentok også at amerikanske politifolk må kunne se gjennom muren slik at de kan overvåke kriminelle karteller på mexicansk side av grensen.

– Uten en mur ser jeg for meg at det vil være et galehus, sa han.

Trump inspiserte åtte forskjellig prototyper av muren. Alle var laget i naturlig størrelse, det vil si 9 meter høye, og besto av betong og stål. De sto side om side ved Otay Mesa, et område sør i San Diego ved grensen til Mexico.

Hver prototyp har kostet cirka 2,3 millioner kroner. Ifølge enkelte anslag vil prisen for hele muren bli på 155 milliarder kroner. Kongressen har ennå ikke godkjent finansieringen.

