Det opplyser Neil Basu, Storbritannias antiterrorsjef, overfor The Guardian.

– Av de 38 er 34 blitt sendt hjem fra sykehuset. Tre er fortsatt innlagt, deriblant Sergej og Julia Skripal. I tillegg følger vi med på helsesituasjonen til en fjerde person, sier Basu.

Attentatet mot eksspionen Sergej Skripal og datteren ble gjennomført den 4. mars, og britiske myndigheter har bedt folk som har vært i utsatte områder, om å vaske klærne. Samtidig sier den britiske helsemyndighetenPublic Health England (PHE) at helserisikoen er lav.

– PHE har jobbet veldig tett med politiet og eksperter på kjemiske våpen helt siden hendelsen inntraff, og vår konklusjon er basert på den kunnskapen som er tilgjengelig om det aktuelle kjemiske stoffet, sier Jenny Harries, visedirektør for PHE, til Sky News.

Stoffet Harries omtaler er nervegiften novitsjok. Konklusjonen hennes skiller seg fra Vil Mirzajanovs vurdering av situasjonen.

Ifølge Sky News var Mirzajanov direktør for Russlands program for utvikling av kjemiske våpen på 80-tallet. Han hevder at novitsjok er så giftig at selv svært små spor etter stoffet kan bety stor helserisiko på lang sikt.

