Russland krever tilgang til prøver av nervegiften i Skripal-saken

NTB utenriks

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at årsaken var et attentat der nervegiften novitsjok ble brukt. De to ligger fortsatt i koma.

Nå krever Russland å få tilgang til prøver av nervegiften. Det kommer fram i en uttalelse fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Russland er klare til å samarbeide, i tråd med FN-konvensjonen om kjemiske våpen, men det forutsetter at Storbritannia etterfølger sine egne internasjonale forpliktelser, sier Russlands utenriksminister, ifølge Ritzau.

Sergej Lavrov sier at Storbritannia har avslått en forespørsel fra russisk hold. Om selve giftangrepet, sier Lavrov følgende:

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre.

Støtte fra mektige land

De britiske myndighetene har krevd en forklaring fra russerne innen midnatt tirsdag, og statsminister Theresa May vurderer en rekke sanksjoner. Samtidig får britene støtte fra flere mektige land, ifølge utenriksminister Boris Johnson.

Johnson sier at han har snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel. Han framhever også støtten fra USAs utenriksminister Rex Tillerson.

– Jeg har blitt oppmuntret av støtten og solidariteten fra våre venner, sier Boris Johnson.

Krass Tillerson

Også NATO og EU har uttrykt solidaritet med Storbritannia.

Amerikanerne har fordømt giftangrepet, uten å komme med direkte anklager om involvering fra den russiske staten.

– Men enten det skjedde på den ene måten eller den andre, kom giften fra Russland, sa den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson mandag.

Tillerson sa at saken definitivt vil utløse en reaksjon. Han kaller det også «nesten uforståelig» at en statlig aktør vil utplassere et så farlig stoff på et offentlig sted hvor andre kan bli rammet.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen ville gjøre noe sånt. Men dette er et stoff som er kjent for oss og som ikke er utbredt. Det er kun i hendene på veldig, veldig få aktører, sier han.

