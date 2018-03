Rapportutkast: Ingen hemmelig kontakt mellom Trumps valgkamp og Russland 

NTB utenriks

Konklusjonen står i et rapportutkast som er laget etter at komiteen har etterforsket saken i over ett år. Den ser ut til å glede president Donald Trump.

– Etterretningskomiteen i Representantenes hus har etter en 14 måneders grundig granskning ikke funnet noe bevis på sammensvergelse eller samordning mellom Trump-kampanjen og Russland for å påvirke presidentvalget i 2016, skriver Trump på Twitter.

Omstridt

Demokratene hadde mandag ennå ikke sett rapportutkastet, ifølge nyhetsbyrået AP. De vil først få tilgang til rapporten tirsdag, opplyser republikaneren Mike Conaway, som har ledet granskningen i Representantenes hus.

Deretter vil rapporten først bli offentliggjort etter at demokratene har gått gjennom den og etterretningstjenesten har bestemt om deler av den må hemmeligholdes, en prosess som kan ta uker.

Det er også ventet at demokratene vil legge fram en egen rapport med helt andre vurderinger og muligens en annen konklusjon.

Republikanerne i komiteen er imidlertid tydelige på at det ikke er funnet beviser på russisk innblanding.

– Vi fant ikke noe bevis på sammensvergelse. Vi fant kanskje noen eksempler på dårlig dømmekraft, upassende møter, upassende vurderinger i å ta imot besøk, sa Conaway da han lettet på sløret om republikanernes konklusjon mandag.

Reagerer

Ikke uventet skaper avgjørelsen krasse reaksjoner fra demokratisk side. Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, sier at republikanerne beskytter Trump ved å runde av etterforskningen på dette tidspunktet.

– Historien vil dømme disse handlingene hardt, sier han.

Han mener at republikanerne i komiteen har ignorert kontakt mellom Russland og Trump-ansatte og at de ikke har «vært villige til å følge faktaopplysninger hvor enn de vil lede».

