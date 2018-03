OPCW: – Forgiftningen av Skripal er svært bekymringsfull

NTB utenriks

– Det er svært bekymringsfullt at kjemiske midler fortsatt blir brukt for å skade mennesker. De som står bak denne handlingen må stilles til ansvar, uttalte OPCW tirsdag.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Storbritannia har anklaget Russland for å ha stått bak forgiftningen av Skripal, men russerne har benektet innblanding i saken.

Skripal, en russisk eksspion, er tidligere dømt i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

