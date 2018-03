Hydro har fortsatt ikke full oversikt over situasjonen etter lekkasje i Brasil

NTB utenriks

Hydros egne granskere har funnet at forurenset regnvann fra en tilstøtende dam er blitt sluppet ut i Canal Velho uten myndighetens tillatelse, og har avdekket sprekker i et rør som fører avløpsvann fra et deponiområde til vannbehandlingsstasjonen. Men konsernet opplyser i en melding tirsdag at det ikke er funnet indikasjoner på lekkasje eller overløp fra rødslamdeponiene, slik som først mistenkt.

– De foreløpige funnene fra den interne ekspertgruppen viser at vi ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Det er situasjonen ved rødslamdeponiene som har ført til at produksjonen måtte halveres ved Alunorte i Brasil. Brandtzæg har karakterisert krisen, som har resultert i at verdens største aluminiumsraffineri bare går for halv maskin, som den verste krisen i hans tid som konsernsjef. Han føler seg imidlertid trygg på at situasjonen rundt rødslamdeponiene ikke er så dramatisk som fryktet, og opplyser til Finansavisen at kravene her har vært ivaretatt, med unntak av at det var for lavt fribord i en periode.

Hydro har fått ordre fra påtalemyndigheten i Pará om å iverksette tiltak innen 48 timer, blant annet om å reparere sprekkene og plugge inngangen til Canal Velho.

– Korrigerende tiltak vil iverksettes innen fristen, heter det i meldingen fra Hydro.

